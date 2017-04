La Wiener Library de Londres a rendu accessibles les documents secrets de la commission des crimes de guerre des Nations unies, dont certains datent de 1943, a annoncé le journal The Guardian.

« Pourquoi maintenant? Apparemment, parce que la majorité des gens qui ont participé à l'époque à l'élimination des Juifs étaient décédés. Et aujourd'hui rien ne pourrait nuire à leur réputation. Parce que nous sommes informés que beaucoup de ceux qui ont participé à l'holocauste n'étaient pas nécessairement des Allemands, c'étaient également des représentants d'autres pays occupés par l'Allemagne ou qui étaient les alliés de l'Allemagne », est persuadé Stanislav Byshok, l'analyste politique russe de l'Organisation internationale de surveillance CIS-EMO.

Selon lui, après la guerre, ces personnes sont maires, hommes politiques et hommes d'affaires.

En effet, les documents témoignent que les puissances alliés, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, étaient au courant des massacres de Juifs dès 1942, et non pas après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cette bibliothèque a été fondée en 1934 par le docteur Alfred Wiener pour surveiller l'antisémitisme nazi. Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a expédié les documents à Londres, où il a travaillé avec le gouvernement du Royaume-Uni afin de fournir des preuves pour les procès de Nuremberg.

Classées, les archives ont cessé d'être utilisées avec le temps à l'initiative des États-Unis, parce que l'Allemagne de l'Ouest est devenue un allié au début de la guerre froide.

