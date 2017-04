L’USS Carl Vinson met le cap sur la mer du Japon

Le porte-avions américain Carl Vinson, accompagné de deux destroyers lanceurs de missiles et d'un croiseur lanceur de missiles, a mis le cap sur la mer du Japon.

« Ils (les navires) seront en mer du Japon d'ici quelques jours, avant la fin du mois », a précisé le vice-président américain Mike Pence lors de la visite en Australie.

« Là où le régime nord-coréen ne doit pas se tromper, c'est que les États-Unis ont les ressources, le personnel et la présence nécessaires dans cette région du monde pour préserver nos intérêts et la sécurité de ces intérêts, ainsi que ceux de nos alliés », a-t-il ajouté.

© Sputnik. Ilya Pitalev La Corée du Nord est prête à une guerre totale en cas d’agression des USA

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran sur fond d'essais de missiles de l'armée nord-coréenne et de soupçons sur un nouvel essai nucléaire imminent de Pyongyang. Début avril, Washington avait annoncé avoir envoyé un groupe aéronaval au large de la péninsule coréenne. Outre le porte-avions Carl Vinson de la classe des porte-avions Nimitz, ce groupe comporte son escadron aérien, deux destroyers lanceurs de missiles et un croiseur lance-missiles.

Toutefois, bien que la Maison-Blanche ait annoncé la destination coréenne du Carl Vinson, ce dernier, accompagné de trois autres navires de combat, se dirigeait en fait vers le sud afin de prendre part aux exercices militaires conjoints avec l'Australie dans l'océan Indien, a annoncé le New York Times.

