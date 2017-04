L’Otan dresse l’inventaire des décollages d’urgence de ses avions à cause de la Russie

Les avions de l'Otan auraient effectué environ 780 sorties d'urgence en 2016 afin d'identifier et observer des avions russes. En 2015, l'alerte n'avait été donnée que 410 fois, a ajouté le porte-parole de la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, dans un entretien à l'agence dpa publié samedi.

© Sputnik. Maxim Blinov Les habitants de quatre pays de l’Otan souhaitent être protégés par la Russie

Selon le porte-parole, cette augmentation est liée à une forte détérioration de la situation sécuritaire au Proche-Orient et à l'engagement militaire de la Russie en Syrie ce qui a entraîné, en 2016, des décollages d'urgence plus fréquents des avions turcs placés sous le commandement de l'Otan.

Il a précisé que les alertes sans liens avec les avions russes en Europe étaient relativement rares. Au cours de l'année écoulée, on en a recensé environ 90. Il s'agissait de l'identification et de l'observation d'avions militaires d'autres États étrangers ou d'avions civils et de transport non identifiés initialement.

