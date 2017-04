Des organes de porcs modifiés afin de soigner des nouveau-nés

L'atrésie de l'œsophage est une malformation congénitale qui empêche les enfants d'avaler correctement. Rien qu'en Grande-Bretagne, environ 250 nouveau-nés souffrent de cette maladie. Bien qu'elle puisse être diagnostiquée chez le fœtus dès 20 semaines de grossesse et traitée chirurgicalement à la naissance, l'opération est toutefois risquée.

Afin d'éviter de soumettre les nouveau-nés à ces risques, une équipe de chercheurs du Great Ormond Street Hospital à Londres veut modifier des organes de porc avant de les transplanter sur les nouveau-nés atteints de la maladie en question.

Des œsophages de cochons de différentes tailles ont déjà été prélevés chez des animaux. Désormais, ils doivent être débarrassés des cellules animales pour n'en garder que la structure, relate le Daily Mail

Les cellules souches des patients, prélevés dans les muscles et l'œsophage malformé du nouveau-né, les recoloniseront dans un délai de huit semaines, expliquent les chercheurs. Ainsi, la transplantation pourrait avoir lieu deux à trois mois après la naissance.

À l'avenir, les médecins comptent pouvoir utiliser la même procédure pour des adultes atteints de cancer de l'œsophage, souligne le quotidien.

