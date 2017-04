L'Allemagne aurait accueilli des milliers d'ex-Talibans sur son sol

Les anciens Talibans se sentent curieusement plus à l'aise en Allemagne qu'en Afghanistan. Selon l'hebdomadaire Spiegel , les réfugiés afghans arrivant en Allemagne indiquent souvent qu'ils avaient eu des liens avec les Talibans lors d'entretiens avec les officiels chargés des questions d'accueil.

Les migrants estiment que cette manière de se présenter accroît leurs chances de recevoir l'asile en Allemagne dont les autorités s'abstiendraient d'expulser les personnes liées aux Talibans du fait qu'elles pourraient être condamnées à la peine de mort dans leur pays natal, explique le magazine.

Toujours d'après le Spiegel, ces informations ont été remises aux organes de sécurité nationale par l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (BAMF). À l'heure actuelle, le parquet fédéral allemand enquêtent sur plus de 70 cas liés à ce dossier, alors que sept ressortissants afghans se trouvent en détention provisoire.

Les Afghans représentent 20 % des migrants entrés en Europe en 2015, soit le deuxième groupe de réfugiés par importance, derrière les Syriens.

Fin 2016, 34 demandeurs d'asile afghans ont été expulsés d'Allemagne après avoir vu leur demande rejetée. Il s'agissait alors des premières expulsions après l'accord conclu entre les deux pays au mois d'octobre.

