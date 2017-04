La Russie accordera son assistance à l’armée syrienne sans s’engager au sol

La Russie n'a pas l'intention de laisser tomber la Syrie. Selon les experts, pour ce faire, elle livrera des armes à des conditions de faveur et formera des militaires syriens, sans pour autant s'engager dans des opérations au sol.

Un tel commentaire a été fourni suite aux propos du Président syrien Bachar el-Assad qui avait déclaré dans un entretien à Sputnik que les activités des forces aérospatiales russes étaient efficaces et suffisantes pour combattre les terroristes. Pourtant, il n'a pas écarté la nécessité d'une aide militaire russe au sol dans l'hypothèse d'un accroissement notable de terroristes du monde entier en Syrie.

Le rédacteur en chef de la revue Natsionalnaïa oborona (Défense nationale) Igor Korotchenko a signalé que la Russie avait accordé et accorderait une assistance militaro-technique indispensable aux forces gouvernementales syriennes et qu'elle poursuivrait ses frappes sur les terroristes depuis la mer et les airs. Il a ajouté que c'est l'armée syrienne qui devait combattre les extrémistes sur son territoire.

« Il va de soi que la Russie fera tout le nécessaire pour renforcer l'armée gouvernementale syrienne en termes de fournitures d'armes, de formation de spécialistes et d'aide de nos conseillers militaires. Cependant, les combats au sol sont la mission que doit remplir l'armée d'Assad. L'assistance militaire à la Syrie est réalisée par nos forces aérospatiales et notre marine », a noté l'expert.

La Russie pourrait livrer à la Syrie des systèmes de DCA à titre prioritaire

Le président de l'Académie des problèmes géopolitiques Konstantin Sivkov pense autrement. Selon lui, la Russie dispose de ressources en vue d'engager une opération terrestre en Syrie en réponse à une demande appropriée du gouvernement syrien, mais un tel scénario est hautement indésirable et n'est pas envisagé pour le moment.

« Il est bien qu'aujourd'hui nous n'ayons pas un tel besoin (d'introduire des unités terrestres en Syrie, ndlr) », a-t-il indiqué.

