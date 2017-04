La Turquie se dote d'un nouveau navire de débarquement amphibie

Les forces navales turques ont incorporé le navire de débarquement amphibie baptisé Bayraktar, capable de résister aux attaques nucléaires, chimiques et biologiques, annonce l'agence Anadolu.

© RIA Novosti. Sergei Subbotin La Marine US en Méditerranée orientale pour protéger la Turquie

La Turquie figure parmi les dix pays du monde qui sont en mesure de concevoir et de construire des navires de guerre par leurs propres moyens, a déclaré le ministre turc de la Défense nationale Fikri Isik lors de la cérémonie de mise en service du bâtiment.

Le projet LST est réalisé par le groupe HAVELSAN en vertu d'un accord signé avec le Secrétariat de l'industrie de la défense nationale turque en 2011. Le Bayraktar est le premier des deux bâtiments construits dans le cadre de ce projet.

Ayant une longueur de 139 mètres, une largeur de 19,6 mètres et un tirant d'eau de 7 254 tonnes, le navire en question est à 71 % muni d'équipements turcs. Il est capable de transporter 1 200 tonnes de cargaisons, ou plusieurs chars, blindés et d'autres moyens de transport. Le Bayraktar est en mesure de parcourir une distance de plus de 5 000 milles nautiques sans ravitaillement, tandis que son autonomie est de 30 jours.

