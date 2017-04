Berlin reconnu comme la ville allemande la plus dangereuse en 2016

Berlin est la ville allemande la plus dangereuse avec une population de plus de 100 000 habitants, annonce le journal allemand Welt, qui a obtenu le rapport de la police sur les statistiques de la criminalité pour 2016.

© AFP 2017 CLEMENS BILAN Un Marocain aurait planifié d’attaquer l’ambassade de Russie à Berlin

16 161 crimes par 100 000 habitants ont été enregistrés à Berlin l'année dernière. La capitale allemande a même dépassé Francfort-sur-le-Main, leader de ce rating ces dernières années, qui a pris cette fois la quatrième place, comptant 15 671 crimes commis par 100 000 habitants.

Le top 3 des villes les plus criminelles de l'Allemagne comprend également Leipzig (15 811 crimes) et Hanovre (15 764). A l'opposé, Munich est reconnue comme la ville la plus sûre depuis déjà plusieurs années avec 7 909 crimes pour 100 000 résidents.

Les experts notent qu'en 2016 le nombre total de crimes en Allemagne a augmenté de 0,7 % par rapport à l'année précédente, jusqu'à 6,37 millions. Il y a aussi une tendance à la croissance (+6,7 %) du nombre de crimes violents, 193 542 enregistrés au total.

