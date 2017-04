Deux leaders d’importants cartels tués au Mexique près de la frontière US

Deux importants trafiquants de drogue ont été tués lors d'une fusillade samedi avec les forces fédérales mexicaines dans l'État du Tamaulipas, dans le nord du pays, informent des autorités mexicaines.

Julian Loisa Salinas, plus connu sous le nom de « Comandante Toro », a été tué dans la ville de Reynosa, à la frontière avec les États-Unis, non loin de la ville de McAllen, dans l'État du Texas.

Précédemment, les autorités mexicaines avaient plusieurs fois essayé de capturer Julian Loisa Salina, leader du Cartel du Golfe, menant des combats contre son gang. Au début du mois d'avril, deux Américains avaient été blessés dans l'une de ces fusillades.

© AFP 2017 Luis Acosta Huit bars brûlés en une nuit dans une station balnéaire mexicaine

Samedi, le chef du cartel rival de Los Zetas, Francisco « Pancho » Carreon, dans la ville capitale de l'État du Tamaulipas, Ciudad Victoria, a été tué lors d'une fusillade similaire.

Au cours des deux dernières années, la situation criminelle au Tamaulipas s'est considérablement détériorée car cet État frontalier est une arène de confrontation entre deux cartels mexicains puissants qui se battent pour le contrôle du trafic de drogues vers les États-Unis.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».