Les ministres américain et qatari de la Défense discutent de la lutte contre Daech

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a rencontré l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani samedi, ainsi que son homologue qatari Khaled al-Attiya lors d'une visite dans ce pays du Golfe qui abrite la plus grande base aérienne américaine au Proche-Orient, informe un communiqué du ministère américain.

M. Mattis, qui a commandé des troupes américaines lors de l'invasion de l'Irak en 2003, a déclaré que sa visite visait à « renforcer les relations » entre les deux pays.

« Mattis a confirmé l'importance du soutien par le Qatar de la coalition [internationale dirigée par les USA, ndlr] dans la lutte contre Daech, ainsi que le rôle du pays dans le maintien de la stabilité et la sécurité régionales », précise le document.

Le Qatar, un petit pays du Golfe mais stratégique, joue un rôle clé pour les intérêts américains dans la région car il abrite la base aérienne d'Al-Udeid où se trouvent environ 10 000 soldats américains.

