Un Américain d’origine coréenne arrêté à Pyongyang

Se référant à des sources anonymes, l'agence sud-coréenne Yonhap communique qu'un citoyen des États-Unis dont le seul nom de famille est connu, Kim, a été arrêté vendredi par les autorités nord-coréennes à l'aéroport international de Pyongyang alors qu'il s'apprêtait à sortir du pays.

M. Kim, ancien professeur de l'Université des Sciences et de Technologie de Yanbian (Chine), était engagé dans des programmes d'aide en Corée du Nord. Il est resté dans le pays pendant un mois environ. Les raisons de son arrestation ne sont pas connues.

© REUTERS/ Kyodo Un étudiant américain condamné à 15 ans de prison en Corée du Nord

Il s'agit du troisième Américain à être arrêté en Corée du Nord. En mars, un tribunal nord-coréen a condamné l'étudiant américain Otto Warmbier à 15 ans de prison pour des actes subversifs : il avait volé une bannière ornée d'un slogan politique dans son hôtel. Le jeune homme a ensuite reconnu avoir commis la « pire erreur » de sa vie.

Le pasteur américain d'origine coréenne Kim Dong-chul a été arrêté en Corée du Nord en octobre dernier et condamné à prison à vie. Il a été accusé d'avoir recueilli des informations secrètes sur le programme nucléaire nord-coréen.

