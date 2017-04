Assad: quand les terroristes reculent, l’Occident leur vient en aide

Selon le site d'information Syria Al An, le président syrien Bachar el-Assad a déclaré devant le plénum du parti Baas que les pays occidentaux conduits par les États-Unis s'ingéraient constamment dans les affaires syriennes dans l'intérêt des groupes terroristes.

Il a signalé que « les ingérences se produisaient à chaque fois que l'armée syrienne remportaient des victoires sur les terroristes ».

« Les États-Unis ont tiré des missiles sur la base aérienne de Shayrat dans la foulée de la défaite infligée aux terroristes dans la province de Hama », a-t-il noté.

Selon le dirigeant syrien, la guerre contre les bandes terroristes se poursuivra tant que le moindre recoin de la Syrie n'aura pas été libéré.

« Nous nous opposerons aux scénarios de l'Occident visant à diviser la Syrie et, parallèlement, nous poursuivrons la politique de réconciliation nationale et participerons aux processus de négociations d'Astana et de Genève afin de mettre fin à l'effusion de sang sur le sol syrien », a conclu le président.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »