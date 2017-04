Une alliance établie entre Trump et le magnat des médias Murdoch

Le journal New York Times (NYT) annonce que le Président américain a chaque semaine des conversations téléphoniques avec le propriétaire du journal New York Post et de la chaîne Fox News, Rupert Murdoch.

Les deux magnats de l'immobilier et des médias discutent de politique et de stratégie, précise le journal.

Rupert Murdoch phones Trump every week to talk strategy https://t.co/OfpFKIrOpy pic.twitter.com/ZQmGbKeV5x — Billy Bloke (@eBayDownUnder) 23 апреля 2017 г.

« Le magnat médiatique Rupert Murdoch est au téléphone chaque semaine, il remonte le moral de M. Trump et lui conseille de se concentrer sur l'économie plutôt que de s'occuper d'autres questions », révèle le NYT.

De plus, M. Murdoch a appelé en avril la Maison-Blanche pour encourager son porte-parole, Sean Spicer, soumis à des critiques sévères après avoir comparé les actions des autorités syriennes à celles d'Adolf Hitler.

Les sources du New York Times ajoutent qu'une relation forte et confiante entre les magnats s'est établie depuis longtemps. Le journal souligne que « l'attitude de Trump [envers d'autres personne] dépend de deux facteurs principaux: le succès personnel et la loyauté envers lui.

« Rupert Murdoch excelle dans les deux catégories », conclut le NYT.

Le quotidien new-yorkais remarque également que le journal et la chaîne contrôlés par M. Murdoch ont tendance à couvrir les événements concernant le Président américain de manière positive.

