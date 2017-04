Duterte menace les terroristes de les «manger» avec du vinaigre et du sel

« Si vous voulez que je devienne une bête, je suis habitué à l'être. Nous nous ressemblons. Je pourrais en faire de belles 50 fois plus que vous (les terroristes) », a déclaré Rodrigo Duterte cité par AP.

Il a ajouté que si un terroriste lui tombait sous les yeux quand il était de mauvaise humeur, il pourrait le dévorer.

« Donnez-moi du vinaigre et du sel et je mangerai son foie », a-t-il plaisanté, évoquant l'élimination d'un chef du groupe terroriste Abu Sayyaf.

L'armée philippine a récemment abattu, dans une fusillade, un chef du groupe islamiste Abu Sayyaf sur l'île touristique de Bohol. Début 2004, Abu Sayyaf a réalisé l'attentat le plus meurtrier de toute l'histoire des Philippines. Les terroristes ont fait sauter le SuperFerry-14, faisant plus de 200 morts. Le groupe est spécialisé dans les enlèvements et ses otages sont décapités si une rançon n'est pas payée avant la date limite.

© REUTERS/ Lean Daval Jr La peine de mort pour trafic de drogue bientôt introduite aux Philippines

Précédemment, le dirigeant philippin s'est adressé aux combattants par le biais des médias et a déclaré que si l'état de guerre était décrété, il mettrait en place des tribunaux militaires habilités à les « juger » et « condamner à la pendaison ».

