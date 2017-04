Présidentielle française: Moscou prône de «bonnes» relations «mutuellement avantageuses»

© AP Photo/ Emilio Morenatti Affrontements à Paris: 29 interpellations, 6 policiers et 3 manifestants blessés

Moscou respecte le choix du peuple français et souhaiterait construire avec Paris des relations mutuellement avantageuses, a déclaré dans un entretien avec Sputnik Dmitri Peskov, porte-parole du président russe.

« Nous respectons le choix du peuple français. Nous sommes en faveur de la construction de bonnes relations mutuellement avantageuses », a-t-il indiqué.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 7 mai prochain, à l'issue d'un premier tour auquel 11 candidats ont participé.

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,75 %, Marine Le Pen en deuxième position avec 21,53 % des voix.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »