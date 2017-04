Syrie: les avions russes acheminent 3,6 t de fret humanitaire

© AFP 2017 Omar Haj Kadour Armes chimiques en Syrie: Moscou s'attend à de nouvelles mises en scène

Plus de 3,6 tonnes de fret humanitaire ont été livrées aux habitants des provinces syriennes d'Alep, de Lattaquié et de Damas, a annoncé lundi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie dans un communiqué.

Les habitants de six quartiers d'Alep ont reçu 2 500 portions de repas chaud, une tonne de pain ainsi que 150 lots alimentaires. Les habitants des agglomérations de Bambra (Lattaquié) et de Katana (Damas) ont reçu 350 lots alimentaires ainsi que des médicaments. Au total, l'aide a été accordée à 3 000 habitants de la République syrienne.

Le ministère russe de la Défense a à plusieurs reprises appelé d'autres pays et organisations étrangères à soutenir les efforts russes en matière d'aide humanitaire dans ce pays.

