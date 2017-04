Chutes de neige printanières à Chisinau: 2,7 M EUR de dégâts

De fortes chutes de neige ont frappé la Moldavie les 20 et 21 avril. En conséquence, en 24 heures il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations sur le nord et le sud du pays, recouvrant Chisinau de congères d'une hauteur de 57 centimètres. À Leova et à Kagul, 40 et 50 centimètres de neige sont tombés respectivement, a déclaré lundi le maire de la ville Dorin Chirtoacă.

#21#снег#дурдом2#погода#Польша#зима#весна#кишинев#лето#снегопад#скучно Публикация от владимир (@vladimir8166) Апр 23 2017 в 9:31 PDT

« Selon les estimations préliminaires, les dommages se chiffreraient entre 50 et 70 millions de lei (entre 2,3 et 3,3 millions d'euros, ndlr) », a déclaré à Sputnik M. Chirtoacă.

Le maire de la capitale a également ajouté qu'en raison du mauvais temps, 10 000 arbres étaient tombés et environ 250 voitures avaient été endommagées. De surcroît, 560 localités ont été privés d'électricité dans le sud et le centre de la république et plusieurs routes ont été bloquées. L'état d'urgence avait été décrété à Chisinau.

