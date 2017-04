Trump veut coloniser le Mars avant la fin de son mandat

Donald Trump, le 45e Président américain, s'est déclaré impatient d'envoyer les premiers Américains sur la planète rouge.

« À votre avis, quand enverrons-nous des gens sur Mars? Avez-vous un planning, la date à laquelle cet évènement aura lieu? », s'est-il empressé de demander lors de sa conversation téléphonique avec Peggy Whitson, une astronaute de la NASA, commandante de l'équipage de la Station spatiale internationale (ISS).

Cependant, la réponse de Mme Whitson, lui indiquant que ce projet ne pourrait être réalisé que dans les années 2030, faute de budget, a douché l'enthousiasme du dirigeant des États-Unis.

« Nous voulons le faire bien avant la fin de mon mandat! Au pire des cas, avant la fin du second [mandat, ndlr] », a répliqué M. Trump en rajoutant qu'il faudrait le faire plus tôt que prévu.

De son côté, Peggy Whitson a assuré le locataire de la Maison-Blanche qu'elle serait ravie d'effectuer ce voyage. Toutefois, d'après elle, ce projet nécessitait un financement solide ainsi qu'une coopération internationale.

La colonisation de la Planète rouge fait partie des projets spatiaux de l'entreprise américaine SpaceX, en coopération avec la NASA. Le vol du premier homme sur Mars est donc prévu pour 2025. Un autre projet ambitieux veut créer sur Mars une colonie humaine autosuffisante d'un million de personnes sur une période de 40 à 100 ans à partir du premier vol.

