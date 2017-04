Le mémorandum Russie-USA sur la prévention d’incidents aériens en Syrie ranimé

Le quotidien russe Izvestia a annoncé ce mardi, se référant à des sources au sein du ministère russe des Affaires étrangères, que la Russie aurait repris le mémorandum russo-américain sur la prévention des incidents aériens en Syrie, le 13 avril dernier, au lendemain de la visite de Rex Tillerson à Moscou.

« Rex Tillerson, en visite à Moscou, a demandé aux dirigeants russes de reprendre l'accord », a communiqué la source du quotidien.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Moscou suspend le mémorandum avec les USA sur la sécurité des vols en Syrie

Le mémorandum russo-américain sur la prévention des incidents aériens en Syrie a été suspendu en raison des frappes aériennes des États-Unis contre un aérodrome en Syrie. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a alors déclaré que le mémorandum avec Washington sur la sécurité des vols en Syrie avait perdu tout son sens. Il a fait état de l'interruption de l'échange d'informations sur les frappes en Syrie, ajoutant que les possibilités technologiques appropriées restaient en place.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé, pour sa part, qu'à l'issue des négociations avec Rex Tillerson à Moscou Vladimir Poutine avait confirmé la volonté de la partie russe de reprendre le mémorandum sur la prévention des incidents aériens, si Washington confirmait que son objectif était la lutte contre le terrorisme.



