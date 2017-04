Kiev plonge la «République de Lougansk» dans le noir

© Sputnik. Dan Levy Plusieurs localités privées d'électricité dans le Donbass suite à la reprise de combats

L'approvisionnement en électricité des localités de la région de Lougansk qui ne sont pas contrôlées par Kiev a été suspendu dans la nuit du 24 au 25 avril, a annoncé le PDG de la compagnie ukrainienne d'électricité d'État Ukrenergo Vsevolod Kovaltchouk.

« L'approvisionnement en électricité des territoires temporairement hors contrôle de la région de Lougansk a été suspendu la nuit dernière », a écrit M. Kovaltchouk sur sa page Facebook.

Pour justifier sa décision, la partie ukrainienne a évoqué les arriérés de paiement accumulés depuis des mois. Les autorités de la « république populaire » ont affirmé avoir réussi à rétablir l'approvisionnement en électricité de leur capitale moins d'une heure après la coupure.

Blocus du Donbass: l'UE demande des explications à Kiev

« L'approvisionnement a été rétabli dans la plupart des districts de Lougansk (…). Seuls les quartiers sud de la ville restent privés d'électricité », a annoncé le Centre d'information de Lougansk.

En mars dernier, le président ukrainien Piotr Porochenko avait décidé de fermer aux marchandises la ligne de contact avec les territoires contrôlés par les indépendantistes du Donbass et de suspendre temporairement les liaisons ferroviaires et routières avec la région.

