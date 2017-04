Un submersible nucléaire US arrive en Corée du Sud

© REUTERS/ US Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Scott Fenaroli/Handout Trump envoie une «armada» vers la péninsule coréenne

Le département américain de la Défense a annoncé que son submersible à propulsion nucléaire Michigan avait fait escale dans le port de Busan en Corée du Sud.

Selon le Pentagone, à Busan, l'équipage du sous-marin doit remplir ses stocks de provisions, alors qu'aucun exercice militaire conjoint américano-sud-coréen impliquant le submersible n'est programmé.

Auparavant, les médias ont annoncé que la Corée du Nord avaient mené les exercices d'artillerie les plus importantes de son histoire. Selon les autorités sud-coréennes, il ne s'agit pas pour le moment de « provocations » de la part de Pyongyang, mais Séoul est prêt « à toute éventualité » dans ce contexte.

La halte du sous-marin Michigan en Corée du Sud intervient sur fond de recrudescence de tensions dans la région et précède de quelques jours l'arrivée dans les eaux entourant la péninsule coréenne du groupe aéronaval emmené par le porte-avions à propulsion nucléaire USS Carl Vinson, envoyé il y a deux semaines dans la région par Donald Trump en guise d'avertissement à Pyongyang.

Dimanche, la Corée du Nord a menacé de couler l'USS Carl Vinson. Par la suite, la Corée du Sud a annoncé avoir engagé des négociations avec le gouvernement américain en vue d'effectuer des exercices militaires communs avec le groupe aéronaval US.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »