Jean-Marie Le Pen rend hommage au candidat de La France insoumise

Quelques jours après le premier tour de la présidentielle française, Jean-Marie Le Pen, ancien Président du Front national, a rendu hommage au candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lors d'une interview sur France Inter. Interrogé sur le candidat en question qui n'avait pas appelé à « faire barrage au Front national », M. Le Pen a salué sa « position très correcte » ainsi que ses « talents oratoires ».

« Ça me paraît très digne de la part d'un candidat qui a fait une percée remarquable et qui était le meilleur sur le plan oratoire », a-t-il déclaré pour France Inter.

​Par ailleurs, le fondateur du FN a également tiré sa révérence à Marine Le Pen qui a fait un « très beau résultat » lors du premier tour de l'élection ce qui a, selon lui, couronné « l'aboutissement de 45 ans de bataille politique ».

© AFP 2017 JOEL SAGET, Eric FEFERBERG Le système bipartite mis à mal, un défi pour l’avenir de la France

​Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 24,01 % des suffrages, devant Marine Le Pen (21,30 %). François Fillon, troisième avec 20,01 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19,58 %).

Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 7,6 millions de voix.

