L'armée syrienne libère la ville de Taybat al-Imam (Vidéo)

L'armée syrienne poursuit son avancée, sur les positions des extrémistes, dans le nord de la province de Hama, au cours de laquelle elle a réussi à libérer la ville de Taybat al-Imam. La prise de cette commune met une croix sur les projets des terroristes qui cherchaient à élargir, grâce à ces positions, leur zone d'influence dans la province voisine d'Idlib.

L'armée avançait depuis les villes de Souran et de Maardes, qu'elle avait reprises il y a quelques jours. Une attaque massive menée de deux directions a contraint les djihadistes à prendre la fuite, abandonnant une partie de leurs munitions et véhicules.

Comme le précise à Sputnik un colonel de l'armée syrienne ayant requis l'anonymat, l'armée a réussi à prendre la ville grâce à des tirs d'artillerie et à des attaques régulières d'infanterie. Lors de leur retrait, les terroristes ont fait sauter plusieurs bâtiments de la ville.

