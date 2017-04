Des honoraires records pour Obama pour une intervention devant «les gros chats»

L'ex-Président des États-Unis Barack Obama pourrait intervenir devant des financiers américains lors d'une conférence sur la santé publique qui aura lieu en septembre 2017. Cependant, la prestation de l'ancien locataire de la Maison-Blanche pourrait coûter aux organisateurs de la banque d'investissement Cantor Fitzgerald la coquette somme de 400 000 dollars (368 000 euros), selon les informations de la chaîne de télévision Fox Business

Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite. D'après la Cantor Fitzgerald, tous les détails seront communiqués ultérieurement après la précision de certains éléments. Toutefois, la banque n'a pas démenti les informations sur la somme proposée à Barack Obama.

Selon Fox Business, si l'intervention de l'ex-chef d'État a lieu pour la somme indiquée cela établirait un nouveau record qui battrait celui des époux Clinton dont les honoraires ne dépassent généralement pas 200 000 dollars (186 000 euros).

D'ailleurs, la même source affirme que M. Obama pourrait annuler son discours en raison d'un changement dans son planning ou d'une réaction négative de la société américaine.

Alors qu'il était en fonction, l'ex-Président américain a souvent critiqué les financiers les qualifiant de « gros chats » et les accusant d'être à l'origine de la crise financière de 2008. Selon lui, lors de la crise, les « gros chats » continuaient à bénéficier de bons salaires tandis que le peuple américain était obligé de mener une vie plus modeste.

