Poutine explique la hausse de l'intérêt pour les armes russes

Le nombre de contrats portant sur l'achat d'armes russes a explosé sur fond notamment de leur utilisation efficace dans l'opération antiterroriste sur le territoire syrien, a déclaré le Président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion de la Commission militaro-industrielle (VPK).

« Cela se produit notamment grâce à l'emploi efficace de nos armes en conditions de combat réel, notamment au cours de l'opération antiterroriste en Syrie », a indiqué le dirigeant russe.

Toujours selon M. Poutine, la partie russe ne doit pas rater l'occasion de consolider ses positions sur le marché mondial des armements.

En mars dernier, le chef du Kremlin avait déclaré que la Russie avait exporté pour 15 milliards de dollars d'armes et d'équipements militaires au cours de l'année 2016. Au terme de l'année 2015, ce chiffre était de 14,6 milliards de dollars.

