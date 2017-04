Les chefs de Daech et leurs familles fuient Raqqa pour Deir ez-Zor

© REUTERS/ Vladimir Isachenkov 70.000 réfugiés ont gagné le Kurdistan syrien pendant la prise de Raqqa

Essuyant des défaites régulières face aux Forces démocratiques syriennes (FDS, principalement composées de Kurdes) engagées dans l'opération Colère de l'Euphrate, les chefs de l'organisation terroriste Daech fuient massivement la ville de Raqqa pour Deir ez-Zor, a appris l'agence Sputnik de sources régionales.

« Les chefs de Daech fuient avec leurs familles, ils quittent Raqqa avec des armes légères, des équipements médicaux et des produits de première nécessité.

Comme l'aviation de la coalition effectue des frappes sur les ponts, les djihadistes ne peuvent pas faire sortir de Raqqa les armements lourds et les munitions. Ils fuient pour Deir ez-Zor en passant par la ville de Tabqa. Lorsque cette dernière sera prise, les voies de retrait seront coupées aux djihadistes », confie à Sputnik Ewwas Eli, membre du Parti de l'union démocratique kurde (PYD).

« Les djihadistes étrangers cherchent eux aussi à se réfugier à Deir ez-Zor et Mayadin. Ceci signifie que Daech recule dans la région. En fuyant, il prouve sa défaite. La libération de Raqqa n'est pas loin. Les terroristes de Daech ont pendant longtemps opposé leur résistance à Tel Khamis et à Tel Abyad, mais au bout du compte ils en ont été expulsés. Là où nous avons mené nos opérations, ils ont été contraints de reculer. Même si ça prend du temps, ils reculent dans la région », confirme Nesrin Ebdullah, la porte-parole du PYD et du bataillon féminin kurde (YPJ).

Cette dernière souligne que le fait que Daech utilise la population locale comme bouclier humain freine la libération de la ville.

Située sur le fleuve Euphrate, Deir ez-Zor a été occupée par Daech en 2014. Éloignée de 130 km de Raqqa, cette ville du nord-est de la Syrie est proche de la frontière irakienne.

