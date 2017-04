Les Kurdes appellent la coalition US à se prononcer sur les frappes turques

Des avions turques ont attaqué les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans la ville irakienne de Sinjar ainsi que celles des Unités de protection du peuple (YPG), liées au PKK, dans le nord de la Syrie, faisant cinq morts et neuf blessés rien qu'à Sinjar, selon des sources sur le terrain.

Le coprésident du Parti de l'union démocratique (PYD) Salih Muslim, contacté par l'agence Sputnik, affirme que les raids de l'aviation turque ont également fait des victimes parmi la population civile.

« Nous nous attendions pas à une attaque d'une telle ampleur. 26 avions de chasse ont pris part aux raids », a déclaré M. Muslim.

Selon lui, cette opération n'a pas pu être menée sans l'aval des forces de la coalition anti-Daech dirigée par les États-Unis.

« La coalition doit se prononcer, suite à l'attaque de chasseurs turcs, pour évaluer cette opération », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Pour sa part, Said Mamuzini, représentant du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) à Mossoul, rappelle que la Turquie cherche à obtenir le retrait du PKK de la ville irakienne de Sinjar.

« Il y a un certain temps, nous avons fait plusieurs déclarations à propos de la présence du PKK dans la région, estimant nécessaire son retrait de Sinjar. Cependant, nous ne sommes parvenus à aucun résultat », a expliqué M. Mamuzini.

