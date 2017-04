«Interprétation erronée»: Ivanka Trump nie son influence sur la frappe US en Syrie

La fille et conseillère du Président américain Donald Trump, Ivanka Trump, a déclaré mardi que les médias avaient mal interprété des déclarations sur sa participation dans la décision du gouvernement des États-Unis de lancer des missiles sur un aérodrome syrien, dans la province de Homs.

« Ce serait une interprétation erronée », a déclaré Mme Trump dans la capitale allemande Berlin, évoquant une publication du New York Times sur la façon dont la décision avait été prise.

Le 11 avril, le fils de Donald Trump, Eric, a indiqué que les informations selon lesquelles Ivanka, choquée par l'incident chimique à Khan Cheikhoun, a pesé dans la décision du Président des États-Unis de frapper la base aérienne syrienne de Shayrat étaient exactes.

© AP Photo/ Andrew Harnik Quand la politique étrangère US obéit aux projets d'affaires d'Ivanka Trump

Auparavant, à en croire le quotidien britannique The Independant, dans une note confidentielle, l'ambassadeur britannique aux États-Unis Kim Darroch avait fait savoir au Premier ministre Theresa May et au chef de la diplomatie britannique Boris Johnson qu'Ivanka Trump avait eu « une influence significative sur le bureau ovale » alors que ce dernier réfléchissait à la meilleure façon de répondre à l'incident de Khan Cheikhoun.

Les États-Unis ont tiré, dans la nuit du 6 au 7 avril, 59 missiles Tomahawk contre la base aérienne syrienne de Shayrat, qui, selon Washington, aurait servi de point de départ pour les avions syriens ayant attaqué des groupes d'opposition à Khan Cheikhoun. Moscou a vivement critiqué la démarche de Washington et a réclamé des preuves de l'implication de Damas dans cette attaque présumée.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».