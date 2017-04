Un nouveau réseau terroriste global objectivement créé, selon le FSB

Les chefs de Daech et d'autres groupes terroristes sont en train de changer leur tactique, déployant leurs militants en Afghanistan, au Yémen et en Afrique afin de créer un nouveau réseau terroriste, a déclaré mercredi le chef du Service fédéral russe de sécurité (FSB) Alexandre Bortnikov.

« Les chefs des principaux groupements terroristes internationaux, tels que Daech, le Front al-Nosra, ainsi que le reste des structures terroristes déjà existantes comme Al-Qaïda, commencent à changer de tactique, se rendant compte qu'ils font face à une destruction complète dans les zones de leur ancienne domination », a indiqué Alexandre Bortnikov lors de la Conférence sur la sécurité internationale qui se déroule aujourd'hui, à Moscou.

Selon Alexandre Bortnikov, « ils ont intensifié le transfert de militants en Afghanistan, au Yémen et plus avant sur le continent africain, où ils ont procédé à la création de points fortifiés et de bases ».

« En fait, il s'agit de la création d'un nouveau réseau terroriste de grande envergure », a souligné le chef du FSB.

Pour résoudre ce problème, le chef du Service fédéral russe de sécurité a pour sa part appelé à la construction d'un front antiterroriste efficace, impliquant l'élaboration de normes communes qui pourraient définir la logique des actions conjointes sur ces directions.

