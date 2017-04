L'aviation turque tue 6 militants kurdes au nord de l'Irak

© AFP 2017 Mandel Ngan La Turquie frappe des Kurdes en Syrie et en Irak sans coordination avec la coalition US

Les Forces aériennes turques ont frappé des unités militaires kurdes au nord de l'Irak, mercredi, tuant au moins six soldats, a dénoncé la milice kurde dans un communiqué.

D'après le communiqué, la frappe a visé principalement la région de Zap, à la frontière entre l'Irak et la Turquie.

Pour rappel, la Turquie a mené mardi des raids aériens en Syrie et en Irak qui ont tué plus de 20 combattants des forces kurdes impliquées dans la lutte antijihadistes et soutenues par les États-Unis.

Les États-Unis, alliés de la Turquie, se sont dits «profondément préoccupés» par ces bombardements qui ont été menés «sans coordination adéquate avec les États-Unis ou la coalition mise en place pour défaire le groupe Daech», selon le Département d'État.

Cette attaque en Syrie, lancée contre les Unités de protection du peuple kurde (YPG) dans le nord-est du pays, est l'une des plus meurtrières menées dans ce pays par la Turquie, qui qualifie cette milice de «terroriste».

