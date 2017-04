Le déploiement du THAAD en Corée du Sud sape la stabilité de la région, selon Pékin

© AP Photo/ Lee Jin-man Malgré les protestations des Sud-Coréens, le THAAD sera bientôt déployé

Pékin a exprimé à Washington et à Séoul sa grave préoccupation du processus du déploiement du bouclier antimissile THAAD sur le site en Corée du Sud.

« Nous poursuivrons avec attention les communiqués sur le déploiement du THAAD. A cet égard, nous avons déjà exprimé aux Américains et aux Sud-Coréens notre vive inquiétude », a déclaré lors d'un briefing le représentant officiel de la diplomatie chinoise Geng Shuang.

Il a également indiqué que les actions des États-Unis et de la Corée du Sud nuisaient aux intérêts stratégiques chinois et provoquaient une escalade des tensions sur la péninsule coréenne.

« La Chine prendra toutes les mesures décisives nécessaires pour assurer la sécurité de ses intérêts », a-t-il ajouté.

M. Shuang a souligné que le déploiement du bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud sapait l'équilibre stratégique, la dénucléarisation de la péninsule, ainsi que la paix et la stabilité dans la région. Il a appelé les États-Unis et la Corée du Sud à arrêter le processus du déploiement du bouclier antimissile.

© REUTERS/ Kim Joon-beom/Yonhap La Corée du Sud remet aux USA un terrain pour des missiles THAAD

Malgré les protestations acharnées de la population locale, les forces américaines ont livré mercredi les premiers éléments du bouclier antimissile THAAD sur le site où il sera installé en Corée du Sud, un projet destiné à contrer la menace nord-coréenne.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont convenu en juillet dernier de déployer le système de défense antimissile pour faire face aux menaces de la Corée du Nord.

Le ministère de la Défense sud-coréen a précisé que des éléments du Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) avaient été transférés vers le site retenu, qui était auparavant un parcours de golf, dans le comté de Seongju, dans le sud du pays.

