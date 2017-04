Des médecins russes volent au secours des habitants de Lattaquié touchés par l’attentat

© Sputnik. Dmitry Vinogradov La Russie livre eau et fret humanitaire à la Syrie

Ces derniers temps, des médecins russes ont apporté une aide médicale aux habitants de la province syrienne de Lattaquié qui avaient été touchés dans l'attentat perpétré le 15 avril.

Le pays a vécu un nouvel épisode sanglant il y a peu. Un attentat à la camionnette piégée contre des bus transportant des personnes évacuées de deux localités assiégées en Syrie, Foua et Kafraya, a fait au moins 126 morts et plusieurs blessés samedi dernier. Quatre bus ont réussi à regagner Lattaquié où les 250 réfugiés qu'ils transportaient ont pu être pris en charge par les médecins russes.

« Comme on est toujours en guerre, les gens ont peur de mettre le nez dehors, de venir à l'hôpital. C'est pourquoi nous, au sein de convois militaires, nous nous rendons là où notre aide est nécessaire, y compris dans les villes et les zones de la Syrie les plus éloignées, dans les villages en montagne », a expliqué le major Yuri Terentyev, chef du détachement spécial de médecins russes.

Selon lui, les médecins russes ont déjà accordé leur aide à plus de 5 000 civils syriens.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin À la guerre, les médecins syriens ont perfectionné leur art

« Les médecins locaux n'ont plus de force, c'est pourquoi ils demandent de l'aide aux médecins militaires. Nous sommes toujours prêts à les aider. Nous sortons presque tous les jours, et non seulement à Lattaquié, mais aussi à Hama et Homs. Notre aide y est indispensable », a raconté l'infirmière principale Tatiana Kovaleva.

Quant aux Syriens, ils sont très reconnaissants envers la Russie pour l'aide accordée.

« Sans cette aide, nous ne pourrions survivre », a avoué le réfugié Nizar Karaman.

