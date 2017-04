Et qu'arriverait-il si un avion s'écrasait sur une centrale nucléaire?

L'émissaire spécial du Président russe pour la protection de l'environnement, l'écologie et le transport Sergueï Ivanov a dressé un tableau de ce qui se passerait si un avion s'écrasait sur une centrale nucléaire.

« Ce n'est pas un très grand secret. En gros, même si un gros avion, comme un Boeing 777, venait à s'écraser en plein centre d'une centrale nucléaire moderne, je vous assure qu'il ne se passerait rien du tout », a expliqué le responsable lorsque interrogé à savoir s'il n'était pas risqué d'avoir une centrale nucléaire dans une zone de conflit, notamment au Proche-Orient.

L'émissaire a également souligné que les experts qui mettaient au point des centrales nucléaires modernes « se portaient garants par écrit, par leur nom et leur réputation, du fait qu'aucune catastrophe naturelle possible ou imaginable ne représenterait de risque pour les centrales nucléaires de cinquième génération ».

« Évidemment, si un missile nucléaire frappe une centrale nucléaire, là, ce sera une catastrophe. Mais j'espère que l'humanité ne sera jamais privée à ce point de raison », a-t-il ajouté.

Auparavant, il a été annoncé que la Russie avait créé un Centre de cybersécurité pour les centrales nucléaires. Sa mission est de déceler et prévenir les attaques de hackers contre les systèmes de contrôle des centrales.

