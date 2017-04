Le «Régiment immortel» défilera pour la première fois au Vietnam

L'Histoire du Régiment de la Capitale au Vietnam compte déjà 70 années, alors que celle du « Régiment immortel » n' y débutera que cette année, a révélé dans une interview accordée à Sputnik l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnoukov.

« Nous avons convenu avec nos amis vietnamiens d'organiser le 4 mai à l'Université d'Hanoï une marche du « Régiment immortel ». Cette action sera consacrée à deux grandes dates dans l'histoire de nos deux peuples. Il s'agit notamment du 30 avril, qui est le Jour vietnamien de la Victoire, jour de la libération du Sud, et du 9 mai, fête nationale russe de la Victoire », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Et de préciser que les employés des ambassades de plusieurs pays de la Communauté des États indépendants (CEI) et des citoyens vietnamiens y participeraient.

© Sputnik. Host photo agency Le Régiment immortel fait le tour du monde

« Nous ne savons pas encore le nombre de participants à cette action qui ne manquera certes pas à renforcer encore plus notre union. Nous l'avons annoncée sur les réseaux sociaux et serons ravis d'y voir tous nos amis vietnamiens ainsi que nos ressortissants se trouvant au Vietnam », a poursuivi le diplomate.

Débutant cette année à Hanoï, l'histoire vietnamienne du « Régiment immortel » se poursuivra l'année prochaine à Hô-Chi-Minh-Ville, a indiqué dans un entretien avec Sputnik Natalia Zolkina, directrice du Centre russe de l'Université pédagogique de Hô-Chi-Minh-Ville.

« Quoi qu'il en soit, chaque année, la fête du 9 mai est largement célébrée dans la plus grande ville du Vietnam », a dit Mme Zolkina, rappelant que des rubans de Saint-Georges orange et noir envoyés de Russie étaient devenus le symbole de ce jour glorieux.

De grandes festivités consacrées à la fête de la Victoire se dérouleront le 12 mai à la Maison de l'amitié de Hô-Chi-Minh-Ville, et le 6 mai à l'Université pédagogique. Le jour même, à l'initiative des étudiants vietnamiens étudiant le russe, la finale du concours « Le meilleur orateur » aura lieu, dont les participants se prononceront sur les sujets suivants : « Ce que je pense de la Victoire », « Sa signification » et « Ce que savent de la Victoire les jeunes Vietnamiens d'aujourd'hui ». Le tout couronné d'un grand concert consacré à la fête de la Victoire, donné par des écoliers et des étudiants en langue russe.

Photo courtesy of organizers of the Immortal Regiment event Le "Régiment immortel" dans les différentes villes du monde 16

Née en Russie en 2012, la marche du « Régiment immortel » vise à rendre hommage aux combattants ayant contribué à la victoire et à commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie. Ses participants défilent dans les rues des villes russes, en brandissant les photos de leurs parents ayant participé à la Grande Guerre patriotique (la guerre contre les nazis menée par l'URSS en 1941-1945). L'intérêt pour cette action ne cesse de grandir à l'étranger. L'année dernière, la marche du« Régiment immortel » a eu lieu dans 44 pays du monde, à et en Russie. Cette année, elle se déroulera déjà dans 90 pays.

