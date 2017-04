Amiral US: nous sommes capables de nous protéger des missiles nord-coréens

Les navires des États-Unis pourront repousser une attaque de missiles balistiques nord-coréens dans le cas d'un conflit militaire près de la péninsule de Corée, a déclaré l'amiral Harry Harris Jr qui commande la Flotte US du Pacifique.

« J'en suis sûr », a-t-il déclaré, sans oublier de préciser que le groupe aéronaval américain conduit par le porte-avions USS Carl Vinson est capable « non seulement de se protéger, mais aussi de démontrer sa puissance militaire, si un tel ordre est reçu » du Président américain Donald Trump.

« Nous avons des navires avec des missiles balistiques dans la mer du Japon [appelée mer de l'Est en Corée, ndlr], qui sont capables de se défendre […] La Corée du Nord n'a pas des missiles balistique anti-navire. Il est facile de se défendre contre ces armes que la Corée du Nord pourrait utiliser contre notre groupe aéronaval », a-t-il souligné, intervenant devant le Congrès des États-Unis.

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran à cause des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons sur un nouvel essai nucléaire de Pyongyang.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

© AFP 2017 STR Le déploiement du THAAD en Corée du Sud sape la stabilité de la région, selon Pékin

Compte tenu de l'escalade du conflit sur la péninsule coréenne, plusieurs analystes font des pronostics concernant le résultat des tensions entre Pyongyang et Washington. Ainsi, selon le journal le Daily Star, une éventuelle frappe nucléaire de la Corée du Nord contre les USA causerait des milliers de victimes parmi la population américaine.

En cas de frappe nucléaire nord-coréenne sur le territoire américain, 61 000 personnes pourraient mourir, suppose le Daily Star. Selon le journal britannique, les résidents des États-Unis périraient dans le feu ou décéderaient suite à une explosion ou un empoisonnement par radiation. En outre, 65 000 personnes seraient victimes du rayonnement thermique, qui peut causer des brûlures du troisième degré, des cicatrices graves et amener à des blessures.

