Expert de l’Onu: deux aspects distinguent Daech d’Al-Qaïda

Le groupe terroriste Daech, considéré actuellement comme l'ennemi N°1 par la communauté internationale, et le réseau terroriste Al-Qaïda, qui a aussi organisé de nombreux attentats meurtriers, se distinguent par leurs dirigeants et leurs plans d'action, a déclaré mercredi Hans-Jakob Schindler, chef du groupe de suivi pour Daech auprès du Conseil de sécurité de l'Onu.

« Le premier point de divergence est leur direction : Ayman al-Zawahiri contre Abou Bakr al-Baghdadi. Le second est le plan d'action. Al-Qaïda entend créer un califat mondial, c'est un point idéologique évoqué par Oussama ben Laden. Mais Daech compte le mettre en place tout de suite, alors que ben Laden disait que cette mission devait être accomplie par la génération future », a indiqué M. Schindler.

À part cela, il n'y a presque pas de différence du point de vue idéologique entre Al-Qaïda et Daech, d'après l'expert.

Le vice-Président irakien Iyad Allaoui avait antérieurement déclaré que Daech et Al-Qaïda menait des négociations en vue de former une alliance.

