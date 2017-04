Zakharova: «Nous ne soutenons pas les candidats aux élections étrangères»

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a démenti les déclarations des services de renseignement américain sur « l'ingérence russe » dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Elle a également rappelé que Moscou ne soutenait pas les candidats aux élections dans d'autres pays étrangers, et notamment en France.

« Nous ne soutenons pas les candidats aux élections étrangères. Cela ne nous regarde pas », a déclaré Maria Zakharova dans une interview accordée à Yahoo Global News. C'est ainsi qu'elle commentait les accusations infondées portées à l'encontre de Moscou concernant son soi-disant soutien à la candidate du Front national Marine Le Pen aux élections présidentielles en France.

Fin mars, Alexeï Pouchkov, membre du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), en visite à Paris, a qualifié d'absurdes les déclarations sur les tentatives présumées de Moscou d'influer sur les élections en Europe, faites par Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle française, ainsi que par des médias mainstream.

Le 6 janvier, la CIA, le FBI et l'Agence nationale de la sécurité (NSA) ont publié un rapport accusant la Russie d'« ingérence dans la présidentielle américaine ». Cependant, les services en question ont refusé de fournir des preuves, invoquant le caractère secret du document. Comme il en découle de ce dernier, la conclusion concernant « les opérations secrètes russes destinées à influencer les élections » a été faite par les services américains sur la base d'émissions de la télévision russe et de publications sur les réseaux sociaux.

Commentant ces allégations, le président Vladimir Poutine a déclaré que les données divulguées suite aux attaques informatiques ne servaient en rien les intérêts de la Russie et que l'hystérie autour de l'affaire avait pour but de détourner l'opinion publique du contenu des documents. Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a affirmé pour sa part que les allégations contre Moscou étaient « dénuées de tout fondement ».

