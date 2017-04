Russie-Otan: les projets suspendus font penser aux vies qui auraient pu être sauvées

Les divergences entre l'Otan et la Russie de ses dernières années ont débouché sur la suspension du projet commun destiné à empêcher les attentats en détectant les explosifs à distance, connu sous le nom de STANDEX, raconte dans une interview au quotidien russe Izvestia l'ambassadeur de la Russie auprès de l'Otan Alexandre Grouchko.

« Le système a été élaboré, avant tout, pour protéger les gens dans les transports, les infrastructures critiques, les lieux de rassemblement massif », explique-t-il.

« Revenant aux tragédies de Saint-Pétersbourg, de Bruxelles et d'autres villes, on se rend compte l'envergure du désastre qu'a provoqué cette décision. Il s'agit ici de sauver ou non des vies », a poursuivi M. Grouchko.

Qualifiant de « contreproductive » la décision d'arrêter la coopération dans un domaine d'intérêt commun, M. Glouchko a estimé que l'Otan portait atteinte à la sécurité commune au niveau européen, mais aussi contribuait à miner la sécurité de citoyens de ses pays membres.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis Coup d’envoi des exercices militaires de l’Otan en Lettonie

Le système de détection d'explosifs à distance, Standex, est souvent appelé par les spécialistes « nez électronique ». Cet appareil doit permettre de déceler des explosifs même en quantité négligeable (250 g de TNT au minimum), sur un kamikaze se trouvant dans la foule. Il peut être déployé discrètement dans les zones d'affluence, notamment dans les gares, les aéroports, le métro, etc. Le programme a été gelé en 2014 suite aux divergences entre l'Otan et la Russie sur l'Ukraine.

