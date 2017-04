Moscou qualifie de «révoltant» le refus du QG de Macron d'accréditer Sputnik et RT

Jeudi, lors d'un briefing régulier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a qualifié le refus du QG d'Emmanuel Macron d'accréditer les journalistes de Sputnik et de RT de « discrimination ciblée » des médias russes.

« Tenant compte du fait qu'on n'a pas fait obstacle à d'autres médias étrangers, nous considérons que cette interdiction est une discrimination ciblée et manifeste des médias russes de la part du candidat à la présidentielle de l'État qui historiquement, se considère comme le garant de la liberté de l'expression », a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Selon Mme Zakharova, cette violation des droits des médias par l' « équipe » de Macron « s'inscrit pleinement dans le contexte des accusations sans fondement portées auparavant contre RT et Sputnik par ses alliés au sujet de leur soi-disant influence sur la vie démocratique dans le pays ».

« Nous appelons les organisations spécialisées internationales et les organes compétents de la République française à accorder une attention particulière à la violation des droits des médias au cours de la présidentielle française et à prendre des mesures afin de prévenir de telles violations lors du deuxième tour de l'élection en mai », a fait remarquer Mme Zakharova.

