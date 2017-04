Poutine pourrait rencontrer le nouveau Président français en juillet

Le Président russe Vladimir Poutine pourrait s'entretenir avec le nouveau chef d'État français lors du sommet du G20 programmé pour les 7 et 8 juillet à Hambourg, en Allemagne, a annoncé jeudi le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.

« Une rencontre (entre Vladimir Poutine et le Président élu de la France) est possible », a indiqué M. Peskov devant les journalistes.

D'ailleurs, pour l'instant, Moscou ne prépare pas de rencontres bilatérales du Président Poutine en marge des discussions du G20, d'après lui.

Le sommet du G20 aura lieu les 7 et 8 juillet à Hambourg. La France y sera représentée par un nouveau Président, vainqueur du second tour de l'élection prévu pour le 7 mai. Deux candidats restent en lice après le premier tour : Emmanuel Macron, dirigeant du mouvement En marche !, et Marine Le Pen, candidate du Front national. Ils ont recueilli respectivement 24,01 % et 21,3 % des voix le 23 avril dernier.

