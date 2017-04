Écosse: trois colis suspects envoyés aux bureaux politiques, annonce le parlement

Trois colis suspects ont été envoyés aux bureaux politiques écossais, ce qui a été affirmé aujourd'hui par le parlement de l'Écosse.

Les trois colis, contenant des « substances se présentant sous la forme de poudre blanche » ont été envoyés à un fonctionnaire élu, à un siège de parti politique écossais et à un bâtiment municipal, relate Reuters. La police a enquêté sur cet incident et des recommandations supplémentaires ont été délivrées aux représentants élus, d'après l'assemblée écossaise.

Le Royaume-Uni organise les élections générales le 8 juin. Plus tôt dans la journée, la police avait déclaré qu'un homme portant des couteaux avait été arrêté dans le district gouvernemental de Londres.

