Un destroyer UK en mer Noire, «un défi lancé à Poutine»? Plutôt une farce…

Les informations selon lesquelles le destroyer britannique HMS Daring, arrivé en mer Noire pour participer à des exercices avec la Marine roumaine, représenterait un « message adressé au président russe Vladimir Poutine », ne sont qu'un « tour de bouffon » des médias britanniques, a déclaré jeudi à Sputnik Ivan Konovalov, expert militaire russe.

« Les navires britanniques sont présents en permanence en mer Noire. Mais conformément à la Convention de Montreux, ils peuvent s'y trouver pendant une période limitée avant de partir. Il y a donc une relève […]. Présenter l'arrivée d'un destroyer britannique au large de nos côtes comme un événement hors de commun, un défi lancé à la Russie ou au Président Vladimir Poutine n'est qu'une facétie de la presse britannique », a indiqué M. Konovalov.

© AFP 2017 Glyn Kirk «Un message pour Poutine»? La presse décrypte le rôle d'un destroyer UK en mer Noire

Commentant la mission du HMS Daring, le journal The Sun a affirmé que Londres souhaiterait répondre par la pareille au passage de navires militaires russes par La Manche. Ce tabloïd accuse souvent les navires russes de « provoquer » le Royaume-Uni. Le journal The Daily Mail a qualifié l'envoi du HMS Daring « à l'arrière-cour » de la Russie, comme un « message » pour Vladimir Poutine. Son article était intitulé « Eh bien, cela vous plaît-il ? ». Le journal The Daily Star est allé encore plus loin en affirmant qu'un navire de la Royal Navy était envoyé « au seuil de Vladimir Poutine au titre de vengeance pour son intrusion dans La Manche ». Les journalistes y ont ajouté une vidéo de tir d'un missile antiaérien Aster depuis le destroyer HMS Daring destinée à « mettre le Kremlin en colère ».

Ces démarches naïves des médias britanniques refléteraient la position des autorités du pays, d'après l'expert russe.

« Ils souhaitent que la Grande-Bretagne redevienne la reine des mers sur le plan militaire, la Première ministre Theresa May en avait parlé. Ce souhait reflète les tendances militaristes au sein du gouvernement britannique », a noté l'expert.

Le ministre britannique de la Défense Michael Fallon a récemment déclaré que le Royaume-Uni se réservait le droit de porter une frappe nucléaire préventive. Ces propos ont suscité des questions même au sein des pays membres de l'Otan.

« Ces propos ne correspondent pas au statut du Royaume-Uni. Il n'a pas le statut de l'Empire britannique », a ajouté M. Konovalov.

