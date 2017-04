Assad: le scénario au Venezuela ressemble beaucoup à celui en Syrie

Selon le Président syrien Bachar el-Assad, les manifestations de masse contre le gouvernement se déroulant actuellement en Venezuela ressemblent beaucoup aux événements en Syrie, car étant préparés par les États-Unis.

« Bien entendu, ils (scénarios, ndlr) sont identiques, parce que la partie qui les met en œuvre est la même. Il s'agit des États-Unis en tant que maestro et des États occidentaux qui forment le chœur », a souligné le Président syrien.

Selon Bachar el-Assad, pendant des dernières décennies des États de l'Amérique latine s'affirment comme défenseurs de leurs peuples, ce qui est inacceptable pour le gouvernement américain.

« C'est pourquoi ils utilisent tout ce qui se passe dans le monde, de la révolution orange en Ukraine et jusqu'à la rébellion récente, ainsi que des événements se déroulant dans les pays de l'est, en Libye, en Syrie, au Yémen pour l'appliquer en Amérique latine », a ajouté le Président syrien.

Au Venezuela, les violences ont déjà fait 26 morts

Des manifestations sont régulièrement organisées au Venezuela depuis 2014, entraînant parfois des morts.

L'activité protestataire a connu un regain fin mars après la décision de la Cour suprême du Venezuela de priver le parlement de son pouvoir législatif à cause « de décisions invalides ». La raison formelle de la discorde était le refus des députés de reconnaître comme invalide l'élection de députés de l'État d'Amazonas en décembre 2015 à cause des soupçons de falsifications.

