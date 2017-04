Les partisans du système présidentiel en Turquie remportent le référendum

Selon les résultats définitifs du référendum turc, approuvés par le Conseil électoral suprême de la Turquie, 51,4 % des électeurs se sont prononcés pour la transition vers un système présidentiel, a déclaré jeudi Sadi Güven, président du Conseil électoral suprême de la Turquie.

« Le taux de participation s'élève à 87,45 %. 51,4 % des électeurs ont voté « pour » et 48,59 % ont voté « contre », a déclaré M. Güven aux journalistes.

Auparavant, l'opposition avait exigé d'annuler le résultat du référendum tenu le 16 avril, en dénonçant via une pétition l'illégitimité de la décision du comité électoral de considérer les bulletins et les enveloppes sans marques de valides. Le comité électoral avait rejeté cette pétition.

