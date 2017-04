La diplomatie russe fustige le Times pour avoir attaqué Sputnik et RT

La diplomatie russe a fustigé le journal britannique The Times pour avoir publié un article dans lequel Sputnik et RT avaient été qualifiés de médias lançant des fake news. Le commentaire du ministère russe des Affaires étrangères a été publié sur son site officiel dans la rubrique consacrée aux exemples de fausses nouvelles sur la Russie.

Les allégations de l'auteur de l'article du Times n'ont rien à voir avec la réalité, signale le ministère. La diplomatie russe précise que le régulateur médiatique britannique Ofcom n'a pas réussi à prouver que les médias visés publiaient de fausses infos.

Les propos sur la « propagande escroc » de la part de Sputnik et RT nuisent à l'image du journal The Times, indique le ministère russe.

« Voir des conclusions de ce genre dans un journal qui avait jadis la réputation d'être un média professionnel est assez triste », signale le ministère russe.

La diplomatie russe conclut que, malheureusement, le Times continue de participer aux attaques informationnelles contre la Russie sans essayer de comprendre le contexte des relations entre la Russie et les pays occidentaux.

