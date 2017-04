Washington appelle l'Onu à faire pression sur Moscou pour le soutien d'Assad

Intervenant jeudi au Conseil de sécurité de l'Onu, la représentante des États-Unis Nikki Haley a appelé à mettre la pression sur la Russie qui, selon elle, « couvre » le régime syrien et lui permet de priver le peuple syrien d'aide humanitaire.

« Beaucoup d'entre vous ont déclaré que nous devons faire pression sur le régime syrien. En fait, ce n'est pas le cas, nous devons faire pression sur la Russie parce que c'est la Russie qui continue de couvrir le régime syrien. […] La Russie continue de lui permettre de retenir l'aide humanitaire destinée aux personnes qui en ont besoin », a-t-elle déclaré.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov La Russie livre eau et fret humanitaire à la Syrie

Pourtant, ces appels proviennent d'un pays qui ne s'empresse pas d'influer sur l'opposition syrienne en vue de rapprocher une solution pacifique du conflit en Syrie, a noté Petr Iliytchev, qui assume actuellement l'intérim du représentant de la Russie auprès des l'Onu

« Ni vous, ni vos collègues occidentaux n'avez pas précisé ce que vous faites de votre côté pour améliorer la situation et exercer des pressions sur l'opposition modérée ou non modérée », a retorqué Petr Iliytchev.

Depuis le début du conflit syrien, la Russie accorde une aide humanitaire conséquente à ce pays embourbé dans un conflit qui s'éternise. Le Centre russe pour la réconciliation a accordé de l'aide médicale à des milliers de personnes depuis le début des opérations humanitaires.

Le ministère russe de la Défense a à plusieurs reprises appelé les autres pays et les organisations étrangères à soutenir les efforts russes en matière d'aide humanitaire dans ce pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »