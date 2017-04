Assad: les USA empêchent l’OIAC d’enquêter sur l’incident à Khan Cheikhoun

Interviewé par la chaîne vénézuélienne teleSUR, le Président syrien Bachar el-Assad a déclaré que Washington et ses alliés entravaient les enquêtes de l'Organisation pour l'interdiction d'armes chimiques (OIAC) de l'incident à Khan Cheikhoun et empêchaient l'envoi de missions devant mener ces enquêtes. Le texte de l'interview est diffusé par l'agence syrienne Sana.

« Cela a été répété la semaine dernière, quand nous avons appelé à enquêter sur l'utilisation présumée d'armes chimiques dans la ville de Khan Cheikhoun. Les États-Unis et leurs alliés n'ont pas laissé l'OIAC enquêter et donner ses conclusions », a indiqué le Président syrien.

Selon Bachar el-Assad, si l'OIAC ne mène pas l'enquête, Washington pourra simuler l'utilisation d'armes chimiques quelque part en Syrie, afin de justifier une intervention militaire pour soutenir les terroristes.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Assad: le scénario au Venezuela ressemble beaucoup à celui en Syrie

Le 4 avril dernier, une frappe aérienne sur la ville de Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib, en Syrie, a été suivie par l'intoxication aux produits chimiques de nombreux habitants. Des sources locales proches de l'opposition font état de 80 morts et de 200 blessés et en imputent la responsabilité aux forces gouvernementales syriennes. Celles-ci rejettent ces accusations et expliquent que le bombardement aérien sur Khan Cheikhoun a touché un entrepôt d'armes chimiques de groupes terroristes, dont les agents actifs ont alors contaminé la population.

La base aérienne syrienne de Shayrat a été visée par 59 missiles américains dans la nuit du 6 au 7 avril. Selon l'hypothèse des États-Unis, cet aérodrome a servi de point de départ pour les avions syriens qui ont attaqué l'opposition à Khan Cheikhoun, entraînant l'intoxication aux produits chimiques de nombreux habitants. Washington a tiré ses missiles sans attendre les résultats de l'enquête.

Si Damas rejette toutes ces accusations, la Russie appelle pour sa part à inspecter la base de Shayrat dans le cadre d'une enquête impartiale avec la participation de l'OIAC. En l'absence d'une telle enquête, l'origine de l'intoxication aux produits chimiques des habitants de Khan Cheikhoun reste donc controversée.

