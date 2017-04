Comment Daech utilise son réseau de tunnels sous Mossoul

© Sputnik. Hikmet Durgun Les djihadistes de Daech creusent des tunnels pour fuir Mossoul (Vidéo)

Daech est parvenu à fabriquer des machines qui lui ont permis d'aménager sous la ville irakienne de Mossoul un vaste réseau de tunnels, raconte la chaîne américaine Fox News. Une machine de forage découverte par l'armée irakienne a été analysée pour Fox News par Devin Morrow, conseillère technique de l'organisation Conflict Armament Research en charge de la surveillance du trafic d'armes à travers le monde et surtout dans les zones de conflit.

Les tunnels sont utilisés pour cacher et stocker des munitions, raconte-t-elle, avant d'ajouter: « Le niveau avec lequel Daech est capable de créer ses propres munitions et armes est sans précédent. »

« Nous n'observons pas un niveau de production aussi élevé dans d'autres zones de conflit », poursuit la responsable, dont l'organisation suit de près le trafic d'armes en Irak, en Syrie, au Somalie, au Soudan du Sud, en Libye et au Yémen.

Selon Mme Morrow, les combattants de Daech utilisent les machines de forage à leur disposition pour créer un réseau de tunnels entre des bâtiments et sous les routes afin de prendre en embuscade les forces de la coalition. « Ils construisent ces machines eux-mêmes », ajoute-t-elle.

L'expert indique également que selon ses estimations, Daech possèderait des nombreuses versions du fusil d'assaut AK-47 ainsi que des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale et fabriquées sous l'Allemagne nazie.

