L'Allemagne interdit aux fonctionnaires le port du voile intégral

© REUTERS/ Toby Melville UKIP veut interdire le voile islamique au Royaume-Uni

Les députés allemands ont adopté jeudi soir une loi interdisant partiellement le port du voile intégral, notamment aux fonctionnaires, un vote intervenu alors que le pays a accueilli plus d'un million de migrants, pour beaucoup musulmans.

Le premier texte va obliger les agents publics à avoir le visage totalement découvert dans le cadre de leurs fonctions, mais il n'interdit pas le port du voile intégral dans l'espace public.

Adopté à quelques mois des élections législatives du 24 septembre, où la question de l'intégration des migrants ayant afflué dans le pays jouera un rôle primordial, il concerne les fonctionnaires et agents de la fonction publique, y compris les juges et les soldats. Il s'applique également aux membres des commissions électorales.

Pour les personnes ne travaillant pas dans la fonction publique, « lorsqu'une identification est nécessaire et requise », les autorités pourront également exiger qu'elles retirent le voile ou tissu dissimulant leur visage, ajoute le texte.

« L'intégration, ça signifie aussi que nous signifions clairement et transmettions à d'autres cultures nos valeurs et les limites de notre tolérance », a déclaré à ce sujet le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, cité jeudi dans un communiqué.

© AFP 2017 Safin Hamed Sa fille refuse de porter le voile, elle lui rase le crâne

Pour prendre effet, ce texte doit encore être adopté par le Bundesrat, la chambre haute du Parlement.

Cette nouvelle mesure a été initiée par le gouvernement d'Angela Merkel dans la foulée de l'attentat au camion-bélier qui avait fait 12 morts sur un marché de Noël le 19 décembre à Berlin.

L'attentat, commis par Anis Amri, un demandeur d'asile tunisien débouté et connu de la police pour sa dangerosité, avait été revendiqué par l'organisation djihadiste Daech. Il avait choqué le pays et mis en exergue les dysfonctionnements de l'appareil sécuritaire allemand.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »