L’APCE déclare sa défiance à son président après sa visite en Syrie

Le bureau de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a déclaré ce vendredi sa « défiance » à l'égard de son président Pedro Agramunt, lit-on dans un communiqué diffusé par l'organisation.

« Le bureau ne fait plus confiance au président de l'Assemblée et il n'est plus autorisé à représenter et à s'exprimer au nom de l'Assemblée lors de ses déplacements à l'extérieur », a déclaré à la presse le président de la délégation britannique, le conservateur Roger Gale, à l'issue d'une réunion du bureau dont il avait assuré la présidence.

Sommé de démissionner par la majorité des groupes politiques, lundi, à l'ouverture de la session de printemps de l'Assemblée, à Strasbourg, le sénateur de 65 ans avait réservé sa réponse à vendredi, sans finalement obtempérer.

Le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), l'Espagnol Pedro Agramunt, s'est retrouvé au cœur d'une polémique suite à son un déplacement en Syrie où il a rencontré Bachar el-Assad.

Le président de l'APCE soutient avoir effectué ce déplacement en tant que sénateur espagnol et non dans le cadre de ses fonctions au Conseil de l'Europe. Cette visite ne doit donc pas être considérée comme un déplacement officiel du président de l'APCE à Damas, insiste le responsable.

En mars dernier, une délégation de parlementaires russes conduite par le vice-président de la Douma (chambre basse du parlement russe) Vladimir Vassiliev s'est rendue en Syrie de concert avec le président de l'APCE Pedro Agramunt, où elle a eu des rencontres avec le Président syrien Bachar el-Assad et les habitants du pays.

